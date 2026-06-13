Белорусский адвокат ответил, как белорусам вернуть деньги за репетитора для ребенка без результата

В Беларуси родители могут вернуть деньги за услуги репетитора, если результат обучения оказался плохим. Подробнее рассказали в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
Так, по словам адвоката Могилевской областной коллегии адвокатов Ольги Маевской, при желании вернуть деньги за репетитора основными будут условия, которые прописывались при заключении договора.
— Если при заключении договора был обозначен результат, например, балл на ЦТ не ниже определенного уровня (или иные), то при недостижении результата можно заявить, что услуги были оказаны некачественно, — прокомментировала юрист.
После этого будет нужно доказать, что услуги были оказаны некачественно и не соответствовали условиям договора. И тогда в рамках защиты прав потребителей возможно потребовать расторгнуть договор и вернуть затраченные деньги.
— Обязательно следует заключать письменный договор с репетитором или курсами. Это избавит от сложностей при доказывании условий в случае спора, — подчеркнула адвокат.
Но еще юрист заметила, что при возникновении такого спора придется доказывать и то, что сам ребенок добросовестно выполнял задания и прилежно учился, и что причиной провала стал именно репетитор или обучающие курсы.