Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новую школу откроют в ростовском микрорайоне Вертолетное поле к сентябрю

Власти Ростова закупят оборудование для новой школы на Вертолетном поле.

Источник: Комсомольская правда

В микрорайоне Вертолетное поле на Западном достроят новую модульную школу к 1 сентября. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проверил ход возведения учебного заведения и рассказал об этом в социальных сетях.

— Единственная школа переполнена, дефицит мест сохраняется больше пяти лет. Большое здание на 1120 учеников построят только к 2030 году, поэтому мы нашли быстрое решение вместе с застройщиком, — объяснил глава региона.

Сейчас здание находится в высокой степени готовности. Фото: Юрий Слюсарь.

Уже к 1 августа рабочие планируют полностью завершить сборку конструкции, которая рассчитана на 400 мест. Сейчас здание находится в высокой степени готовности, а оборудование купят за счет города.

Губернатор отметил ответственность строительной компании, которая помогла решить проблему нехватки кабинетов. Власти пообещали оказывать поддержку бизнесу, который ориентируется не только на чистую коммерческую выгоду.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше