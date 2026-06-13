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В Саранске состоялась ярмарка вакансий для промышленных предприятий

Соискателям предложили рабочие места с зарплатой до 150 тысяч рублей.

Источник: Национальные проекты России

Ярмарка вакансий для промышленных предприятий прошла в Саранске в соответствии с целями национального проекта «Кадры», сообщили в Центре занятости населения Республики Мордовии.

Участниками мероприятия стали 13 соискателей. Пять организаций предложили им рабочие места с зарплатой от 27 тысяч до 150 тысяч рублей. Компаниям требуются гальваники, электромонтеры, слесари, маляры, сварщики.

По итогам ярмарки около половины соискателей заполнили анкеты и получили обратную связь от работодателей. Также участникам мероприятия рассказали о возможностях поиска работы и обучения на портале «Работа России».

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.