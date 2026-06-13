В Псковской области откроют школу здоровья «Бронхиальная астма»

Школу здоровья «Бронхиальная астма» откроют на базе Псковской областной инфекционной клинической больницы. Это отвечает целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Появление этой школы будет способствовать повышению качества оказания медицинской профилактической помощи населению Псковской области. Занятия ориентированы на пациентов, у которых бронхиальная астма протекает без осложнений и в отсутствие декомпенсации. Направление для посещения школы необходимо получить у лечащего врача.
Обучение будут проводить в формате тематических бесед. Пациентов разделят на небольшие группы численностью до 10−12 человек. Слушатели занятий получат информацию о бронхиальной астме и факторах риска ее развития, освоят методы самоконтроля заболевания, изучат алгоритмы действий при обострении и узнают, как составлять индивидуальные планы оздоровления.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.