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Санстанция запретила продавать решетки-гриль для шашлыка в Беларуси

В Беларуси запретили продавать опасные решетки-гриль для шашлыков.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси под запрет попала опасная для здоровья решетка-гриль для шашлыка. Подробнее рассказали в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Опасные решетки для мангала обнаружили в одном из магазинов Могилева. Специалисты лаборатории центра установили в китайской решетке-гриль несоответствие гигиеническим нормативам по содержанию железа.

— Металлическая решетка-гриль с маркировкой «Шашлычок» от бренда Belbohemia не прошла проверку по санитарно-химическому показателю «содержание железа в 0,3% растворе молочной кислоты», — прокомментировали специалисты.