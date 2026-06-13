Санстанция запретила продавать решетки-гриль для шашлыка в Беларуси

В Беларуси под запрет попала опасная для здоровья решетка-гриль для шашлыка. Подробнее рассказали в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Опасные решетки для мангала обнаружили в одном из магазинов Могилева. Специалисты лаборатории центра установили в китайской решетке-гриль несоответствие гигиеническим нормативам по содержанию железа.
— Металлическая решетка-гриль с маркировкой «Шашлычок» от бренда Belbohemia не прошла проверку по санитарно-химическому показателю «содержание железа в 0,3% растворе молочной кислоты», — прокомментировали специалисты.