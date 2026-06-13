Ребенок утонул в септике в Красноярском крае (видео)

В поселке Октябрьский Богучанского округа маленький мальчик погиб в результате утопления в септике, сообщили в СК Красноярского края.
Трагедия произошла 12 июня днем. Предварительно установлено, что 41-летняя женщина занималась бытовыми делами в доме и вместе с ней находились трое ее малолетних детей. Около 11 часов двухлетний мальчик вышел во двор. Спустя непродолжительное время мать обнаружила сына без признаков жизни в септике, расположенном на территории частного дома.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Правоохранители призывают взрослых быть бдительнее и не оставлять детей без присмотра, а также тщательнее контролировать их досуг. «С наступлением теплого времени года велика вероятность увеличения количества несчастных случаев, связанных с гибелью детей в результате утопления в емкостях с водой, водоемах, падения из окон!», — предупредили в СК.
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