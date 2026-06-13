Ребенок утонул в септике в Красноярском крае (видео)

Правоохранители призывают взрослых быть бдительнее и не оставлять детей без присмотра, а также тщательнее контролировать их досуг. «С наступлением теплого времени года велика вероятность увеличения количества несчастных случаев, связанных с гибелью детей в результате утопления в емкостях с водой, водоемах, падения из окон!», — предупредили в СК.