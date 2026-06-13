В Калининграде рассказали, когда вода в Балтийском море прогреется до +18°С

— С учётом прохлады в ближайшие дни и вероятного потепления во второй половине следующей недели, вода в Балтике у побережья региона может повсеместно прогреться до ~+16…+18°С где-то к 23 числу, — об этом говорится в прогнозе «Погода и метеоявления в Калининградской области».