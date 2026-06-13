В Калининграде рассказали, когда вода в Балтийском море прогреется до +18°С

Лето в Калининградской области ожидается, но не всё так быстро, как хотелось бы.
— С учётом прохлады в ближайшие дни и вероятного потепления во второй половине следующей недели, вода в Балтике у побережья региона может повсеместно прогреться до ~+16…+18°С где-то к 23 числу, — об этом говорится в прогнозе «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Сейчас температура морской воды не превышает +14…+15°С.
Ранее авторы прогнозов сообщили, что начиная с четверга-пятницы (следующей недели. — Ред.) ожидается возвращение двадцатиградусного тепла, а к следующим выходным, возможно, и эпизод первой тридцатиградусной жары.
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