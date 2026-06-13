В День города Перми отметили заслуги выдающихся жителей

Обладательницей почетного звания стала директор учреждения культуры «ПермьКонцерт» Ирина Кулёва. Ее отметили за многолетнюю работу по воспитанию молодежи, популяризацию фольклорного наследия и развитие искусства в Перми. Ирина Кулёва основала и руководит детским ансамблем «Воскресение», занимается реализацией социально значимых проектов, а за четыре десятилетия работы в культурной сфере воспитала несколько поколений артистов, добившихся успеха на всероссийском и международном уровнях.