В Татарстане на волю выпустили 20 молодых соколов-балобанов

Двадцать птенцов краснокнижных соколов-балобанов выпустили на волю в Татарстане в преддверии Дня России. Работы по реинтродукции животных проводят в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.
Молодых соколов-балобанов выпустили на волю на двух площадках. Так, в специально оборудованные искусственные гнезда в Камско-Устьинском районе пересадили 10 птенцов. Еще 10 молодых соколов-балобанов разместили на Саралинском участке Волжско-Камского заповедника.
«В последний раз этих птиц наблюдали в Татарстане более 50 лет назад. Министерство экологии занимается этим направлением три года. До 2026 года в естественную среду было выпущено 24 птенца», — отметил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин.
Он подчеркнул, что в республике разработана комплексная программа по развитию и размножению сокола-балобана, рассчитанная до 2036 года. Все птенцы окольцованы. Также на них будут закреплены GPS-трекеры. Ежегодно в республике планируют выпускать в естественную среду обитанию как минимум 20 птенцов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.