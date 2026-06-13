В Татарстане на волю выпустили 20 молодых соколов-балобанов

Он подчеркнул, что в республике разработана комплексная программа по развитию и размножению сокола-балобана, рассчитанная до 2036 года. Все птенцы окольцованы. Также на них будут закреплены GPS-трекеры. Ежегодно в республике планируют выпускать в естественную среду обитанию как минимум 20 птенцов.