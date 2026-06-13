Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане на волю выпустили 20 молодых соколов-балобанов

Для птенцов оборудовали искусственные гнезда.

Двадцать птенцов краснокнижных соколов-балобанов выпустили на волю в Татарстане в преддверии Дня России. Работы по реинтродукции животных проводят в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.

Молодых соколов-балобанов выпустили на волю на двух площадках. Так, в специально оборудованные искусственные гнезда в Камско-Устьинском районе пересадили 10 птенцов. Еще 10 молодых соколов-балобанов разместили на Саралинском участке Волжско-Камского заповедника.

«В последний раз этих птиц наблюдали в Татарстане более 50 лет назад. Министерство экологии занимается этим направлением три года. До 2026 года в естественную среду было выпущено 24 птенца», — отметил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин.

Он подчеркнул, что в республике разработана комплексная программа по развитию и размножению сокола-балобана, рассчитанная до 2036 года. Все птенцы окольцованы. Также на них будут закреплены GPS-трекеры. Ежегодно в республике планируют выпускать в естественную среду обитанию как минимум 20 птенцов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.