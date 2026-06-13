В Воронежской области выявили больше 60 случаев опасной продукции животноводства

Лаборатория воронежской областной ветслужбы в течение 2026 года выявила более 60 случаев несоответствия продукции установленным нормативам качества. В молоке и мясе выявляются антибиотики, в молочных продуктах обнаруживается сухое молоко, которое не заявлено в составе. В 2025 такие фактов несоответствия выявили около 400.
— Эта продукция в реализацию не допускается, снимается с продажи и принимается решение, что с ней делать дальше, — рассказал руководитель управления ветеринарии Воронежской области. — Она идет либо на производство мясокостной муки, либо на уничтожение.
Всего 116 ветеринарных лабораторий контролируют качество животноводческой продукции, поступающей на реализацию в торговую сеть Воронежской области.
Михаил Миньков призвал жителей региона приобретать животноводческую продукцию только в официальных торговых точках — магазинах или на рынках, имеющих ветсанлаборатории.
— При покупке мяса, молока или яиц в неустановленных местах никто не дает гарантии, что это продукция доброкачественная и безопасная. В других регионах регистрировались случаи заболевания жителей при употреблении сырого молока от необследованных коров.