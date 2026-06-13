Компания по обжарке кофе в Белгородской области оптимизирует работу

Предприятие «Торговый дом “Знак кофе”» в Белгородской области присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве общественных коммуникаций региона. Теперь в компании будут оптимизированы рабочие процессы.
Уточним, что данное предприятие специализируется на обжарке кофе и его оптовой продаже. Вместе с экспертами регионального центра компетенций сотрудники компании разберут рабочие процессы, найдут в них проблемные места и внедрят улучшения. Также персонал предприятия обучится основным инструментам бережливого производства. Программа рассчитана как минимум на три года.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.