Компания по обжарке кофе в Белгородской области оптимизирует работу

Уточним, что данное предприятие специализируется на обжарке кофе и его оптовой продаже. Вместе с экспертами регионального центра компетенций сотрудники компании разберут рабочие процессы, найдут в них проблемные места и внедрят улучшения. Также персонал предприятия обучится основным инструментам бережливого производства. Программа рассчитана как минимум на три года.