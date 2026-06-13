Более 400 семей Севастополя получили помощь в семейном МФЦ

Свыше 400 семей получили помощь в семейном МФЦ, открытом в Севастополе в декабре 2025 года в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в городском департаменте труда и социальной защиты населения.
Специалисты МФЦ помогают семьям по разным вопросам — от оформления мер поддержки до организации консультаций психологов и социального сопровождения. Для посетителей оборудованы комфортные зоны ожидания, детский уголок и пространство с доступом к цифровым сервисам.
«Главная задача семейного МФЦ — помочь семье решить вопросы в одном месте. Специалисты не просто консультируют, а сопровождают людей, помогают подобрать необходимые меры поддержки и выстраивают индивидуальный маршрут решения жизненной ситуации. Такой подход позволяет быстрее и эффективнее оказывать помощь тем, кто в ней нуждается», — отметила директор департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Елена Сулягина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.