В поселке Прикубанском Республики Адыгеи стартовал ремонт школы

Капитальный ремонт школы № 14 стартовал в поселке Прикубанском в Тахтамукайском районе Адыгеи. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в управлении главы республики по реализации национальных проектов.
Специалисты реконструируют все кабинеты, модернизируют входные группы и фасад, заменят окна, двери и инженерные коммуникации. Дворовая территория образовательного учреждения также будет обновлена.
«Школа должна быть готова принять учеников уже 1 сентября. Сроки сжатые, поэтому нужно приложить максимум усилий и завершить все мероприятия своевременно», — подчеркнул глава Тахтамукайского района Аскер Савв.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.