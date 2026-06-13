Участниками фестиваля в Череповце Вологодской области стали 3500 человек

Фестиваль в честь Международного дня защиты детей прошел в городе Череповце. Мероприятие, организованное в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», привлекло 3,5 тыс. человек, сообщили в Министерстве спорта Вологодской области.
Организатором фестиваля стал центр боевых искусств. Как отметили в региональном минспорте, программа мероприятия гармонично объединила спортивные и творческие направления. Лучшие спортсмены Вологодской области и России продемонстрировали зрелищные показательные выступления, представляющие различные виды единоборств.
Творческую часть праздника украсили номера от ведущих коллективов Череповца. Финальной точкой фестиваля стал концерт музыкальной группы «Пять утра».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.