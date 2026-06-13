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Марат Ахметов поздравил жителей Набережных Челнов на Сабантуе

И.о. Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов поздравил жителей Набережных Челнов с праздником Сабантуй, 400-летием города и 50-летием КАМАЗа. Он также передал приветствие от Раиса республики.

Источник: ИА Татар-информ

«Приятно удивляет сам масштаб Сабантуя и открытость людей. Люди здесь уникальны», — поделился своими впечатлениями в беседе с журналистами Марат Ахметов.

Огромной признательности заслуживают ветераны-труженики, старшее поколение челнинцев, которые в конце 1960-х возвели этот город и оставили после себя поколение, достойно продолжающее их дело, сказал Ахметов.

«Нельзя все переводить только на романтику. Люди, которые приехали со всей страны на голое поле, начинали жизнь в бараках и общежитиях, провели огромную созидательную работу и построили за эти годы целый город на полмиллиона жителей», — сказал он.

У Набережных Челнов прекрасное будущее и растущая экономика, уверен Ахметов.

«Наше главное богатство — это труженики тыла», — поздравлял челнинцев мэр города Наиль Магдеев.

На праздничном концерте избранным жителям Набережных Челнов были вручены госнаграды Татарстана: медали «За доблестный труд», «100 лет образования ТАССР», звания «Заслуженный врач РТ», «Заслуженный учитель РТ», «Заслуженный машиностроитель РТ» и другие.

Сейчас на центральном майдане парка «Прибрежный» проходит турнир по национальной борьбе корэш за звание «Абсолютного батыра Сабантуя». В самой зрелищной части праздника участвуют более четырех сотен борцов. Победитель получит автомобиль «Лада Веста».