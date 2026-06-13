Марат Ахметов поздравил жителей Набережных Челнов на Сабантуе

«Приятно удивляет сам масштаб Сабантуя и открытость людей. Люди здесь уникальны», — поделился своими впечатлениями в беседе с журналистами Марат Ахметов.
Огромной признательности заслуживают ветераны-труженики, старшее поколение челнинцев, которые в конце 1960-х возвели этот город и оставили после себя поколение, достойно продолжающее их дело, сказал Ахметов.
«Нельзя все переводить только на романтику. Люди, которые приехали со всей страны на голое поле, начинали жизнь в бараках и общежитиях, провели огромную созидательную работу и построили за эти годы целый город на полмиллиона жителей», — сказал он.
У Набережных Челнов прекрасное будущее и растущая экономика, уверен Ахметов.
«Наше главное богатство — это труженики тыла», — поздравлял челнинцев мэр города Наиль Магдеев.
На праздничном концерте избранным жителям Набережных Челнов были вручены госнаграды Татарстана: медали «За доблестный труд», «100 лет образования ТАССР», звания «Заслуженный врач РТ», «Заслуженный учитель РТ», «Заслуженный машиностроитель РТ» и другие.
Сейчас на центральном майдане парка «Прибрежный» проходит турнир по национальной борьбе корэш за звание «Абсолютного батыра Сабантуя». В самой зрелищной части праздника участвуют более четырех сотен борцов. Победитель получит автомобиль «Лада Веста».