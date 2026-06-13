В Ленобласти к 100-летию региона составили каталог малых архитектурных форм

«В этом году уже провели IV Архитектурный конкурс и конкурс малых архитектурных форм “ПроСТОмаф”, посвященный предстоящему 100-летию Ленинградской области. Участники внимательно общались с жителями и креативили от души. Результат — больше 100 проектов уникальных МАФов от авторов из разных регионов России и Белоруссии, которые мы собрали в удобный каталог», — отметил председатель областного комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Денис Беляев.