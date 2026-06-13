В Ленобласти к 100-летию региона составили каталог малых архитектурных форм

Каталог малых архитектурных форм (МАФ) составлен к 100-летию Ленинградской области, сообщили в региональном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству. Благоустройство общественных территорий проводится при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В этом году уже провели IV Архитектурный конкурс и конкурс малых архитектурных форм “ПроСТОмаф”, посвященный предстоящему 100-летию Ленинградской области. Участники внимательно общались с жителями и креативили от души. Результат — больше 100 проектов уникальных МАФов от авторов из разных регионов России и Белоруссии, которые мы собрали в удобный каталог», — отметил председатель областного комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Денис Беляев.
Напомним, что 12 июня в России завершилось рейтинговое голосование за объекты благоустройства. Выбрать в опросе можно было в том числе территории, расположенные в 34 населенных пунктах Ленинградской области.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.