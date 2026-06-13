50 лет назад Красноярск и Дивногорск посетил чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов

Ровно 50 лет назад, с 11 по 13 июня 1976 года, Красноярск и Дивногорск принимали почётного гостя — чемпиона мира по шахматам Анатолия Евгеньевича Карпова. Этот визит навсегда остался яркой страницей в спортивной истории нашего региона. Анатолий Карпов — двенадцатый чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР, трёхкратный чемпион мира по шахматам среди мужчин, трёхкратный чемпион мира ФИДЕ, обладатель девяти шахматных «Оскаров». Своё престижное звание он получил в апреле 1975 года, а через год, незадолго до приезда в Красноярск, с блеском выиграл международный турнир в Амстердаме в честь президента ФИДЕ Макса Эйве. В первый день визита, 11 июня, Анатолий Карпов встретился с общественностью края, а затем провёл первый сеанс одновременной игры с часами против восьми сильнейших кандидатов в мастера краевого центра. Среди участников того сеанса был Лев Псахис — впоследствии выдающийся красноярский шахматист, двукратный чемпион СССР и многолетний тренер сборной Индии по шахматам. Основную встречу с титулованным спортсменом организовали 12 июня на арене Центрального стадиона. Там состоялся настоящий спортивный праздник, собравший четыре тысячи гостей. Анатолий Карпов ответил на вопросы болельщиков и провёл сеанс на 20 досках против сильнейших шахматистов первого разряда. На девяти досках из 20 была зафиксирована ничья, а среди тех, кто не проиграл чемпиону, оказался самый юный шахматист Красноярска — Иосиф Фейгельсон. 13 июня чемпион мира посетил Дивногорск, где встретился с энергетиками и строителями, а затем провёл сеанс одновременной игры уже на 25 досках в Мраморном зале ГДК «Энергетик». Участие в нём приняли сильнейшие шахматисты Красноярского края, в том числе игроки дивногорского шахматного клуба. На первом часе игры чемпион имел четыре очка, что практически не оставляло соперникам шансов. Тем неожиданнее было предложение Карпова сыграть вничью единственной женщине-участнице — дивногорке Аргентине Дрокиной. Она стала первой шахматисткой Красноярского края, сыгравшей вничью с действующим чемпионом мира. В тот же день ничьей добился и Анатолий Горбачёв из Назарово. А главная сенсация случилась благодаря дивногорцу Василию Байдаку, который стал единственным игроком, сумевшим победить Карпова в этом сеансе. Стоит отметить, что Дивногорск вообще имеет богатую шахматную историю — в разное время здесь побывали такие легендарные чемпионы мира, как Михаил Ботвинник, Борис Спасский, Анатолий Карпов и Михаил Таль. Причём именно Таль стал единственным из них, кто победил дивногорцев во всех партиях. Но визит Карпова, с которого сегодня исполняется 50 лет, остаётся одним из самых ярких и запоминающихся событий в жизни города.