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Эксперт назвала 5 категорий россиян с правом на раннюю пенсию

В их числе — педагоги.

Многодетные матери, педагоги, медики и работники вредных производств имеют право выйти на пенсию раньше установленного срока. Об этом сообщила эксперт Нина Гукасова в интервью ТАСС.

Для многодетных матерей действуют конкретные возрастные пороги — при условии воспитания детей до восьми лет и наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Женщины с пятью и более детьми вправе выйти на пенсию в 50 лет, с четырьмя — в 56 лет, с тремя — в 57 лет. Родители детей-инвалидов с детства также имеют это право: мать — с 50 лет при стаже от 15 лет, отец — с 55 лет при стаже от 20 лет, при условии что ребенок воспитывался до восьми лет.

«Досрочные пенсионные права сохраняются у педагогов, медицинских работников, жителей районов Крайнего Севера, а также у сотрудников, занятых на вредных и опасных производства», — пояснила Гукасова.

Жителям Волгограда, которые относятся к одной из перечисленных категорий, эксперты рекомендуют заранее уточнить условия назначения досрочной пенсии в территориальном отделении Социального фонда России.

Ранее эксперт перечислил признаки слежки за квартирой.