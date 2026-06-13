Эксперт назвала 5 категорий россиян с правом на раннюю пенсию

Женщины с пятью и более детьми вправе выйти на пенсию в 50 лет, с четырьмя — в 56 лет, с тремя — в 57 лет. Родители детей-инвалидов с детства также имеют это право: мать — с 50 лет при стаже от 15 лет, отец — с 55 лет при стаже от 20 лет, при условии что ребенок воспитывался до восьми лет.