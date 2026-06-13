В Литве подняли истребители НАТО из-за воздушного шара, который приняли за дрон

Вооружённые силы Литвы объявили воздушную тревогу и подняли в воздух истребители патрульной миссии НАТО после того, как радары зафиксировали объект с признаками беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости.
В 9.40 по местному времени вооруженные силы Литвы заявили о возможной угрозе в воздушном пространстве страны из-за фиксации радарами «признаков, характерных для беспилотников» и сообщили, что в воздух подняты истребители патрульной миссии НАТО. Была ограничена работа Вильнюсского аэропорта.
Спустя 15 минут Национальный центр управления кризисами установил, что объект, вызвавший воздушную тревогу, оказался метеорологическим воздушным шаром. Ещё через несколько минут воздушную тревогу отменили.
Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.Читать дальше