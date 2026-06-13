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Умер серебряный призер Олимпиады из Беларуси

Умер серебряный призер Олимпиады, многие годы возглавлявший сборную Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Умер белорусский спортсмен, серебряный призер Олимпиады из Беларуси и тренер по стрельбе из лука Борис Исаченко, пишет БелТА.

Так, 13 июня стало известно, что ушел из жизни Борис Исаченко — легендарный призер XXII летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, мастера спорта СССР международного класса.

После завершения спортивной карьеры Борис Исаченко занялся тренерской работой. С 1997 года он возглавлял сборную Беларуси по стрельбе из лука, а в 2002 году стал членом Национального олимпийского комитета. Под руководством Исаченко сборная Беларуси завоевала чемпионский титул на чемпионате Европы и серебро на чемпионате мира.

— Борис Исаченко был не только талантливым спортсменом, но и настоящим наставником, который воспитал многих выдающихся лучников, — сказали в управлении спорта Брестского облисполкома.