Умер серебряный призер Олимпиады из Беларуси

Умер белорусский спортсмен, серебряный призер Олимпиады из Беларуси и тренер по стрельбе из лука Борис Исаченко, пишет БелТА.
Так, 13 июня стало известно, что ушел из жизни Борис Исаченко — легендарный призер XXII летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, мастера спорта СССР международного класса.
После завершения спортивной карьеры Борис Исаченко занялся тренерской работой. С 1997 года он возглавлял сборную Беларуси по стрельбе из лука, а в 2002 году стал членом Национального олимпийского комитета. Под руководством Исаченко сборная Беларуси завоевала чемпионский титул на чемпионате Европы и серебро на чемпионате мира.
— Борис Исаченко был не только талантливым спортсменом, но и настоящим наставником, который воспитал многих выдающихся лучников, — сказали в управлении спорта Брестского облисполкома.