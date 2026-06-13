Умер серебряный призер Олимпиады из Беларуси

После завершения спортивной карьеры Борис Исаченко занялся тренерской работой. С 1997 года он возглавлял сборную Беларуси по стрельбе из лука, а в 2002 году стал членом Национального олимпийского комитета. Под руководством Исаченко сборная Беларуси завоевала чемпионский титул на чемпионате Европы и серебро на чемпионате мира.