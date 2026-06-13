В Казани стартовал VII Кубок Генконсульства Китая по вейци

«Го — это сокровище, рожденное китайской цивилизацией, его история насчитывает более четырех тысяч лет. Игровая доска размером девятнадцать на девятнадцать линий и черно-белые камни на ней заключают в себе глубочайшую философскую мудрость китайской нации: гармоничное единство человека и природы, сокрытое в балансе общего и частного; диалектическое мышление единства противоположностей, проявляющееся в выборе между большим и малым, первым и последним, нападением и обороной, продвижением и отступлением», — отметил временно исполняющий обязанности генерального консула КНР в Казани Цао Лунцюань.