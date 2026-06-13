В Казани стартовал VII Кубок Генконсульства Китая по вейци

На протяжении двух дней будут проходить соревнования, а лучшие получат баллы для участия в чемпионате России.
«Го — это сокровище, рожденное китайской цивилизацией, его история насчитывает более четырех тысяч лет. Игровая доска размером девятнадцать на девятнадцать линий и черно-белые камни на ней заключают в себе глубочайшую философскую мудрость китайской нации: гармоничное единство человека и природы, сокрытое в балансе общего и частного; диалектическое мышление единства противоположностей, проявляющееся в выборе между большим и малым, первым и последним, нападением и обороной, продвижением и отступлением», — отметил временно исполняющий обязанности генерального консула КНР в Казани Цао Лунцюань.
Он подчеркнул, что китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху находятся на наилучшем этапе в своей истории, а вейци (го) служит важным мостом, объединяющим народы России и Китая.
«Вейци объединяет в себе математику и философию. Это очень полезно для детей. Кроме того, эта игра воспитывает большую внутреннюю дисциплину, что тоже важно», — добавил депутат Госдумы РФ от РТ Ильдар Гильмутдинов.
Большая часть участников Кубка — дети, увлеченные игрой го. Для них подготовили небольшой концерт, номера в котором погружали в китайскую культуру, а также фуршет с национальными угощениями.
«Хочу пожелать всем интересных соревнований. Вейци — это про интеллектуальное развитие. Мы рады, что популярность этого вида спорта растет», — подчеркнул председатель комитета физической культуры и спорта Исполкома Казани Линар Гарипов.