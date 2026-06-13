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Поезд № 483/484 Таганрог — Керчь отменен

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости Крым. Поезд № 483/484 Таганрог — Керчь отменен по решению оперштаба Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

«Поезд № 483/484 Таганрог — Керчь (ранее Таганрог — Симферополь) отменяется. Поезд больше не будет курсировать, начиная с 17 июня из Керчи, и начиная с 18 июня из Таганрога», — сказано в сообщении.

Отмечается, что это связано «с принятыми Оперштабом Крыма решениями по изменению организации движения пассажирских поездов».

Уточняется, что возврат билетов осуществляется без удержания сборов.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Для того, чтобы доехать до Таганрога, пассажиры могут купить билеты на поезда, проходящие через Ростов-на-Дон», — добавили в компании.

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