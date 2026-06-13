В Урюпинске со скидкой пытаются продать 18-летний внедорожник чиновников

Администрация Урюпинска в Волгоградской области в третий раз выставила на торги черный внедорожник Toyota Land Cruiser 120, который в этом году отметил свое 18-летие. На этот раз японскую иномарку с бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. продают за 1 миллион 511 тысяч рублей. Заявки принимаются до 7 июля текущего года.