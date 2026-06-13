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В Урюпинске со скидкой пытаются продать 18-летний внедорожник чиновников

Администрация Урюпинска в Волгоградской области в третий раз выставила на торги черный.

Администрация Урюпинска в Волгоградской области в третий раз выставила на торги черный внедорожник Toyota Land Cruiser 120, который в этом году отметил свое 18-летие. На этот раз японскую иномарку с бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. продают за 1 миллион 511 тысяч рублей. Заявки принимаются до 7 июля текущего года.

Напомним, что первые две попытки продать 18-летний внедорожник Toyota Land Cruiser в Урюпинске были неудачными. Первоначально за иномарку хотели выручить 1 миллион 545 тысяч рублей, потом цену подняли до 1 миллиона 830 тысяч, но желающих стать владельцем этой машине не нашлось. На этот раз муниципальное имущество попытаются продать с небольшой скидкой, чтобы пополнить местный бюджет.

Фото: администрация Урюпинска / vk.com.

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