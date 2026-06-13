В Салехарде расширили перечень курсов реабилитации для людей с ОВЗ

Одной из ключевых площадок, активно применяющих этот метод, стала общественная организация по содействию комплексной реабилитации лиц с ОВЗ «Федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта Ямало-Ненецкого автономного округа». Стандартный курс рассчитан на три месяца и включает в себя 12 занятий. В течение года получателям услуг доступны два таких курса. Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата программа расширена до четырех курсов — это 48 занятий в год.