Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Салехарде расширили перечень курсов реабилитации для людей с ОВЗ

В него включили занятия по иппотерапии — лечебной верховой езде.

Источник: Национальные проекты России

Перечень услуг социальных поставщиков для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Салехарде пополнился занятиями по иппотерапии — лечебной верховой езде. Подобные меры поддержки помогают достичь целей, обозначенных нацпроектом «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа.

Одной из ключевых площадок, активно применяющих этот метод, стала общественная организация по содействию комплексной реабилитации лиц с ОВЗ «Федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта Ямало-Ненецкого автономного округа». Стандартный курс рассчитан на три месяца и включает в себя 12 занятий. В течение года получателям услуг доступны два таких курса. Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата программа расширена до четырех курсов — это 48 занятий в год.

Тренировки проходят на свежем воздухе на специализированной площадке, оборудованной пандусом для удобной посадки на лошадь. Во время занятий специалисты часто используют спокойную фоновую музыку. Это особенно ценно для всадников с нарушениями зрения: ориентируясь на источник звука, они чувствуют себя увереннее в пространстве и быстрее успокаиваются.

В ходе занятий у ребят снижается напряжение мышц, укрепляется мышечный тонус, развиваются координация и чувство баланса. Также общение с большим и доброжелательным животным значительно улучшает психосоматическое и эмоциональное состояние.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.