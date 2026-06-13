В Салехарде расширили перечень курсов реабилитации для людей с ОВЗ

Перечень услуг социальных поставщиков для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Салехарде пополнился занятиями по иппотерапии — лечебной верховой езде. Подобные меры поддержки помогают достичь целей, обозначенных нацпроектом «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа.
Одной из ключевых площадок, активно применяющих этот метод, стала общественная организация по содействию комплексной реабилитации лиц с ОВЗ «Федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта Ямало-Ненецкого автономного округа». Стандартный курс рассчитан на три месяца и включает в себя 12 занятий. В течение года получателям услуг доступны два таких курса. Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата программа расширена до четырех курсов — это 48 занятий в год.
Тренировки проходят на свежем воздухе на специализированной площадке, оборудованной пандусом для удобной посадки на лошадь. Во время занятий специалисты часто используют спокойную фоновую музыку. Это особенно ценно для всадников с нарушениями зрения: ориентируясь на источник звука, они чувствуют себя увереннее в пространстве и быстрее успокаиваются.
В ходе занятий у ребят снижается напряжение мышц, укрепляется мышечный тонус, развиваются координация и чувство баланса. Также общение с большим и доброжелательным животным значительно улучшает психосоматическое и эмоциональное состояние.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.