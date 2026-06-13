Билеты на прямые рейсы в Грузию из Волгограда обойдутся от 14 тысяч рублей

С 13 июня 2026 года из аэропорта Волгограда можно улететь прямым рейсом в Батуми. Полетную программу в Грузию выполняет авиакомпания Red Wings. Билеты на популярное у российских путешественников направление в ближайший месяц обойдутся от 14 490 рублей с человека в одну сторону без багажа. Первый рейс Волгоград — Батуми вылетел из Гумрака с загрузкой почти 100%.