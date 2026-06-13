Калининградка отдала более 500 тысяч рублей «тарологу», но та оказалась мошенницей

Оперативники уголовного розыска УМВД по Калининградской области вместе с коллегами из Ленинградского района установили местонахождение подозреваемой в Краснодарском крае и задержали её. Во время обыска по месту проживания полицейские изъяли более 1,3 млн рублей, четыре мобильных телефона, карты и другие предметы, которые могут быть важны для следствия.