Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самую дешевую говядину в Ростовской области нашли на прилавках Сальска

Аналитики Ростовстата опубликовали свежие цены на мясо в городах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Самая дешевая говядина в Ростовской области продается на прилавках Сальска. Свежую статистику стоимости мясных продуктов опубликовали специалисты территориального органа государственной статистики.

— По данным на начало июня средняя цена килограмма говядины на Дону превысила 701 рубль. Выгоднее всего покупать это мясо в Сальске, где за него просят почти 652 рубля, — следует из материалов Ростовстата.

Аналитики также подсчитали средние траты местных жителей на свинину. Это мясо обойдется покупателям в 426 рублей. При этом самые низкие ценники зафиксированы в магазинах Ростова-на-Дону — около 404 рублей.

За охлажденные и мороженые куры жителям региона придется отдать в среднем 222 рубля. Дороже всего птица стоит в Таганроге — почти 232 рубля за килограмм, а минимальные ценники выявили в Миллерово.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.