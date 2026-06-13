В лагерях Курганской области стартовал проект «Профориентационный поезд»

«“Профориентационный поезд” стал доброй летней традицией для нашей области. Мы убеждены, что каникулы — это не только время отдыха, но и прекрасная возможность для наших школьников задуматься о будущем, открыть для себя мир профессий и понять, какое направление им по-настоящему интересно. Дети в лагерях смогут получить ценные знания и сделать осознанный выбор своей будущей карьеры. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок имел равные возможности для профессионального самоопределения», — отметил директор департамента Андрей Кочеров.