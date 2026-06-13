В лагерях Курганской области стартовал проект «Профориентационный поезд»

Проект «Профориентационный поезд», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», запустили в летних лагерях Курганской области, сообщили в департаменте образования и науки региона.
«“Профориентационный поезд” стал доброй летней традицией для нашей области. Мы убеждены, что каникулы — это не только время отдыха, но и прекрасная возможность для наших школьников задуматься о будущем, открыть для себя мир профессий и понять, какое направление им по-настоящему интересно. Дети в лагерях смогут получить ценные знания и сделать осознанный выбор своей будущей карьеры. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок имел равные возможности для профессионального самоопределения», — отметил директор департамента Андрей Кочеров.
Первой остановкой «Профориентационного поезда» стал лагерь «Романтика» в Кетовском округе, куда приехали преподаватели и учащиеся Курганского педагогического колледжа. Ребятам рассказали о ключевой роли профессионального самоопределения, познакомили с колледжами и техникумами региона и анонсировали программу предстоящих мероприятий. Школьники узнали о востребованных специальностях, условиях обучения и студенческой жизни.
Всего за лето будет проведено более 30 мероприятий проекта «Профориентационный поезд». Они пройдут в 17 загородных лагерях Курганской области.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.