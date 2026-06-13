Резервист отряда «Барс-НН» рассказал, как отражают атаки БПЛА

В День России благодарственные письма и памятные подарки от региональных властей получили члены отряда мобилизационного резерва «Барс-НН».
Об этом сообщает областной военный комиссариат.
«Барс-НН» создан для обороны критически важных объектов и преприятий Нижегородской области, его бойцы не направлятся в зону СВО, а несут боевые дежурства в пределах региона. Награды вручили зампред правительства Нижегородской области Владимир Тужилин и командир подразделения отряда с позывным «Юрист».
Принимая награды, резервисты рассказали, как проходят их боевые дежурства. Так, пулемётчик мобильной огневой группы с позывным «Атаман» сообщил, что участвовал в отражении двух атак вражеских беспилотников на своё предприятие: его коллеги быстро и точно определили направление, куда летят БПЛА, и сбили дроны: «Шансов у противника не было».
Напомним, ранее в «Барс-НН» пошли служить многие руководители органов местного самоуправления региона, чтобы подать личный пример.