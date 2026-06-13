Белорус получил штраф 2250 рублей за один доллар в кошельке

Фигурантом уголовного дела стал 33-летний горожанин. Проходя мимо торгового центра на Партизанском проспекте, мужчина увидел, как у впереди идущего парня из кармана выпал кошелек. Минчанин не окликнул прохожего, а поднял с тротуара и присвоил портмоне. В кошельке лежали один доллар, 150 белорусских рублей, банковские карты, ключ от автомобиля и документы.