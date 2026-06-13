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Крыши общежитий ИК-5 отремонтируют в Нижнем Новгороде

Начальная цена за это 3,5 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде планируют отремонтировать крыши общежитий исправительной колонии № 5. Начальная цена, выделенная на этот ремонт, составляет 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Как говорится в документах, в ходе ремонта планируется привести в порядок кровлю общежитий отрядов 7 и 11. Сейчас закупка находится на стадии подачи заявок. Подать заявки можно до 18 июня.

Средства на проведение этого ремонта будут выделены из федерального бюджета. Все работы должны быть выполнены до 25 декабря.