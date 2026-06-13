Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежцев с 92-летием региона

Глава региона и спикер поблагодарили ветеранов, защитивших область в годы войны, бойцов спецоперации и всех, кто трудится на благо родного края. Они пожелали воронежцам здоровья, мира и благополучия, а также чтобы область всегда оставалась для каждого местом силы и вдохновения.