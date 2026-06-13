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Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежцев с 92-летием региона

Ровно 92 года назад Центрально-Чернозёмную область разделили на Воронежскую и Курскую.

Источник: АиФ Воронеж

Сегодня, 13 июня, Воронежская область отмечает 92 года со дня образования. Ровно 92 года назад Центрально-Чернозёмную область РСФСР разделили на Воронежскую и Курскую, начав новую веху в истории края.

Губернатор Александр Гусев и председатель областной Думы Юрий Матузов поздравили жителей с праздником. В обращении они отметили, что Воронежская земля стала родиной многих выдающихся деятелей науки, культуры и воинов, а сегодня регион — крупный промышленный, образовательный и культурный центр всего Черноземья.

Глава региона и спикер поблагодарили ветеранов, защитивших область в годы войны, бойцов спецоперации и всех, кто трудится на благо родного края. Они пожелали воронежцам здоровья, мира и благополучия, а также чтобы область всегда оставалась для каждого местом силы и вдохновения.