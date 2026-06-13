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Жара до +32 градусов накроет Дон

Об этом свидетельствуют прогнозы Гидрометцентра на 13 июня.

По данным Гидрометцентра, 13 июня на территории Ростовской области прогнозируется жаркая погода с температурой воздуха днём +23…+28 °C, в отдельных районах — до +32 °C.

Ожидается переменная облачность. В ряде районов пройдут ливни, сопровождаемые грозами, градом и сильным ветром.

Скорость ветра составит 7−12 м/с, при грозах порывы усилятся до 15−18 м/с. Местами возможны порывы до 20−23 м/с.

Специалисты отмечают высокую пожароопасность в регионе. В северо‑западных и северо‑восточных районах будет действовать четвёртый класс пожароопасности.