Академик Кондратьев назвал места запуска БПЛА ВСУ по Краснодару и Волгограду

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru предположил, откуда украинские военные могли запустить БПЛА по Краснодарскому краю и Волгоградской области.
Напомним, ВСУ в ночь на субботу атаковали Темрюкский район Краснодарского края. В результате падения обломков сбитых БПЛА произошло возгорание на морском терминале. Один человек погиб, еще трое пострадали.
По словам Кондратьева, атаковавшие Краснодарский край БПЛА могли быть запущены из Одесской области.
По его словам, они огибают Крым по морю, поскольку через Крым они лететь не могут из-за очень серьезных систем ПВО, защищающих полуостров.
«И, соответственно, они вылетают из Одессы, огибают Крым и дальше двигаются на Краснодарский край», — сказал эксперт.
Сегодня ночью ВСУ с помощью дронов также атаковали Волгоградскую область. В результате падения обломков БПЛА на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе области произошло возгорание.
Кроме того, в Кумылженском районе при падении БПЛА было зафиксировано возгорание на окраине лесного массива «Шакинская дубрава».
«Волгоград, вероятнее всего, атаковали с территории Харьковской области», — предположил Кондратьев, отметив, что расстояние между регионами составляет примерно 600 километров по прямой и что дроны вполне могли долететь.
Утром в субботу Минобороны РФ сообщило, что дежурные силы ПВО минувшей ночью сбили над регионами РФ 177 украинских БПЛА, в том числе над Краснодарским краем и Волгоградской областью.