Пермский женский ФК снизил прибыль почти вдвое

Пермская региональная общественная организация «Женский футбольный клуб “Звезда-2005”» подвела финансовые итоги 2025 года. Согласно Rusprofile, чистая прибыль организации снизилась на 45%: с 12,6 млн до 6,9 млн руб. Выручка компании за отчетный период составила 258 тыс. руб. Годом ранее ПРОО демонстрировала выручку в размере 55,1 млн руб.