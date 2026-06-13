14 и 15 июня антициклон принесёт в Пермский край дожди и грозы

Кратковременные дожди и грозы принесёт антициклон в Пермский край в ближайшие дни.
«14 июня начнёт доминировать антициклоническая деятельность, погоду в регионе будет определять гребень антициклона северного происхождения, местами отметятся кратковременные дожди», — сообщает Пермский ЦГМС в своем канале в МАХ «О погоде из первых рук».
Синоптики отмечают, что днём 14 июня возможны локальные грозы. Подует северный и северо-восточный ветер со скоростью 4−9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 10…15°С. А днём столбик термометра поднимется до 22…27°С.
15 июня ночью ожидается туман. Существенных осадков не будет.
«Днём с приближением ложбины с теплым фронтом местами ожидаются кратковременные дожди и грозы», — рассказали синоптики. Температура воздуха в воскресенье будет такой же, как и в субботу.
Напомним, ранее метеорологи рассказали о смерчах в Пермском крае.