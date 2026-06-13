Врачи в Нижнем Новгороде вернули пациента к жизни после тяжёлой травмы

В Нижнем Новгороде врачи Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России помогли пациенту восстановить способность ходить после тяжёлой травмы. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Инцидент произошёл в 2024 году: 43-летний мужчина получил серьёзный раздробленный перелом бедра после падения тяжёлой металлоконструкции и пережил клиническую смерть. В течение года лечение не давало результата — при попытке сделать первый шаг кость вновь ломалась.
В больницу № 4 ПОМЦ пациент поступил в тяжёлом состоянии: укорочение ноги составило около 5 сантиметров, самостоятельное передвижение было практически невозможно.
Травматологи провели малоинвазивную операцию — через небольшие разрезы перелом зафиксировали изнутри с помощью блокирующего стержня, что позволило стабилизировать бедренную кость с минимальной травматизацией.
В настоящее время пациент проходит реабилитацию, однако уже смог вновь самостоятельно ходить после длительного периода неподвижности.
Как отметил травматолог-ортопед Дмитрий Павлов, «в подобных случаях мы восстанавливаем не просто кость, а возвращаем человека к обычной жизни».
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