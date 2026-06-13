Врачи в Нижнем Новгороде вернули пациента к жизни после тяжёлой травмы

Инцидент произошёл в 2024 году: 43-летний мужчина получил серьёзный раздробленный перелом бедра после падения тяжёлой металлоконструкции и пережил клиническую смерть. В течение года лечение не давало результата — при попытке сделать первый шаг кость вновь ломалась.