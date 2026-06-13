ЖФК «Пари НН» вышел в ⅛ финала Кубка России по футболу

Матч на стадионе «Мещерский» проходил в жаркую погоду, а на поле с резиновой крошкой, наверное, было все +30 градусов. Поначалу темп игры был невысокий, а первый по-настоящему опасный момент создали гости. Их игрок с близкого расстояния умудрилась попасть в штангу. Этот эпизод стал сигналом к актвиным действиям со стороны волжанок. На 20-й минуте прицельный удар удался Кире Солодиной, а буквально через несколько секунд Айгуль Багаутдинова хладнокровно реализовала выход один на один — 2:0. Впрочем, интрига вернулась в начале второго тайма, когда «Спартак» отыграл один мяч. Но большего наши землячки соперницам не позволили. Победа — 2:1.