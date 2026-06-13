В Волгограде главу района поздравили с юбилеем

Сегодня, 13 июня в Волгограде празднует свой юбилей глава Кировского района Сергей Семененко. С 50-летним юбилеем поздравили главу в мэрии.
— Коллектив администрации Волгограда поздравляет его, желает здоровья, сил и нескончаемой энергии для работы на благо жителей и района, — говорится в сообщении администрации города.
Свой пост Семененко занимает с 2016 года. Ранее занимал должность руководителя Волгоградского Регионального исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.Читать дальше