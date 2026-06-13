Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Калининграда доверилась гадалке и перевела ей более 500 тысяч рублей

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Калининградские полицейские задержали гадалку — 42-летнюю жительницу Краснодара, подозреваемую в мошенничестве. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

— Установлено, что подозреваемая, представляясь тарологом, разместила объявление в сети Интернет. Злоупотребив доверием клиентки из Калининграда, злоумышленница убедила ее перевести ей более 500 тысяч рублей, — отметили в пресс-службе.

Калининградские оперативники отправились в Краснодарский край, установили местонахождение подозреваемой и задержали ее. В ходе обыска по месту проживания подозреваемой изъято более 1,3 млн рублей, четыре мобильных телефона, карты и иные предметы, имеющие значение для следствия.

Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Примечательно, что материальный ущерб, причиненный потерпевшей из Калининграда, возмещен в полном объеме.

В настоящее время полицейские занимаются поиском граждан, которые также могли пострадать от действий злоумышленницы.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше