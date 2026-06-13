На Кубани отремонтируют дороги в 4 районах

Специалисты обновляют трассы в четырех районах Краснодарского края. Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Так, в Лабинском и Мостовском районах специалисты ремонтируют 5,2 км дороги Лабинск — Мостовской — Карачаево-Черкесская Республика. Специалисты укладывают там верхний слой асфальта, обновляют тротуары и автопавильоны, размещают знаки. Работы ведут с опережением графика. Завершить их планируют к концу октября.
В Динском районе ремонтируют участок трассы Динская — Старомышастовская. Его протяженность — 7 км. Вдоль данного фрагмента дороги расположены школы, детсады и участковая больница. Там укладывают износостойкий асфальт.
В Ленинградском районе завершается ремонт участка дороги Челбасская — Крыловская — Ленинградская протяженностью 5 км. Этот отрезок трассы связывает Челбасскую и Крыловскую участковые больницы с райцентром. На данном участке дороги специалисты укрепляют обочины и наносят разметку термопластиком.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.