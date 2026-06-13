В Воронеже прошел очередной рейд по постановке на воинский учет новых граждан

В Воронеже по итогам рейда, проведенного Военным следственным отделом СК России по Воронежскому гарнизону, поставили на воинский учет одного гражданина, недавно получившего российский паспорт. Ещё одного доставили в военный комиссариат для оформления необходимых документов. Случаев привлечения к административной ответственности, заключения контрактов о прохождении военной службы либо решений о депортации в рамках рейда не зафиксировано, отметили в ведомстве.