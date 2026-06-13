Жители Прикамья отмечают огромный урожай грибов в июне из-за тепла и дождей

Жители Пермского края отмечают необычайный для июня урожай грибов. Фото с полными корзинами «добычи» публикуют грибники в соцсетях.
«Выходные березниковцев проходят плодотворно. Любители тихой охоты делятся в соцсетях фотографиями богатой грибной добычи и советуют отправляться в лес сразу с ведром или корзиной», — пишут местные жители в паблике «ЧП Березники».
По словам березниковцев, особенно хорошо растут благодаря теплой погоде и дождям подберезовики и подосиновики.
В комментариях горожане сомневаются, что такой «улов» можно принести из леса в июне. «Ни за что не поверю, что столько уже грибов наросло, еще только начало лета». В ответ березниковцы заявляют, что грибов в парках было множество еще неделю назад.
Напомним, ранее пермяки рассказали о нашествии змей из-за необычайно теплой погоды в мае.
(function () { VK.Widgets.Post («vk_post_-103048408_1539564», −103048408, 1539564, 'vXQJNoY0IROQByXOkEDPYPt1kQ'); }());