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Голикова оценила показатели рождаемости в новых регионах

Голикова заявила, что показатели рождаемости в новых российских регионах растут.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Показатели рождаемости в новых регионах России растут, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Президент РФ Владимир Путин в субботу провел совещание о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Меры поддержки, которые мы осуществляем, постепенно дают свой результат, и за три года мы видим, что показатели рождаемости все-таки потихонечку, но растут», — сказала Голикова на совещании.

Она отметила, что лидером по росту показателя рождаемости является Донецкая Народная Республика, где за три года он составил 14%.

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