В Неклиновском районе в ДТП погиб 57‑летний мотоциклист

Вечером 12 июня в селе Малая Неклиновка Неклиновского района на улице Заречной произошло дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
По предварительным данным, водитель мотоцикла «Альфа» не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. 57‑летний мотоциклист скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.