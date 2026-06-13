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В Неклиновском районе в ДТП погиб 57‑летний мотоциклист

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Вечером 12 июня в селе Малая Неклиновка Неклиновского района на улице Заречной произошло дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, водитель мотоцикла «Альфа» не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. 57‑летний мотоциклист скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.