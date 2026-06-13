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В новых регионах выдали 140 тысяч сертификатов на маткапитал

Голикова: жителям новых регионов РФ выдали 140 тысяч сертификатов на маткапитал.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Жителям новых регионов России выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Президент России Владимир Путин в субботу собрал совещание о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Выдано почти 140 тысяч сертификатов на материнский капитал, 50% практически использовано», — сказала Голикова в докладе Путину.

По ее словам, предпочтительной формой использования материнского капитала являются ежемесячные выплаты детям до трех лет.

«Единым пособием сегодня охвачено 36 тысяч семей, в которых воспитывается 56 тысяч детей, а также 1300 беременных женщин. При этом мы сохранили упрощенные условия приема документов», — добавила вице-премьер.

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