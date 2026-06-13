Бесстыковые рельсы для снижения шума уложат на Строгинском мосту

Строгинский мост является одним из главных объектов трамвайной инфраструктуры на северо-западе столицы. По нему проходят четыре трамвайных маршрута, которые связывают районы Щукино и Строгино. В рамках капитального ремонта специалисты обновят около 600 м трамвайных путей в обоих направлениях. На мосту уложат современные бесстыковые рельсы. Они позволят снизить уровень шума до 30% и обеспечить более плавный и комфортный ход вагонов.