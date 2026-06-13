Бесстыковые рельсы для снижения шума уложат на Строгинском мосту

«По поручению Сергея Собянина продолжаем обновлять трамвайную инфраструктуру столицы. По Строгинскому мосту в будний день совершают более 50 тыс. поездок на четырех трамвайных маршрутах. Поэтому особенно важно проводить работы без остановки движения. После завершения ремонта поездки пассажиров станут еще комфортнее», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Строгинский мост является одним из главных объектов трамвайной инфраструктуры на северо-западе столицы. По нему проходят четыре трамвайных маршрута, которые связывают районы Щукино и Строгино. В рамках капитального ремонта специалисты обновят около 600 м трамвайных путей в обоих направлениях. На мосту уложат современные бесстыковые рельсы. Они позволят снизить уровень шума до 30% и обеспечить более плавный и комфортный ход вагонов.
Изменения в движении по маршрутам потребовались только в выходные дни для подключения временных путей. Сейчас трамваи всех маршрутов через Строгинский мост работают в штатном режиме. Современные технологии позволяют проводить масштабное обновление инфраструктуры без длительных ограничений для пассажиров. После завершения работ повысятся надежность трамвайного движения и комфорт поездок.