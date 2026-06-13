На Ставрополье обновили краевой центр специализированных видов медпомощи

Гинекологическое отделение краевого центра специализированных видов медицинской помощи № 1 обновили в Будённовске, сообщили в правительстве Ставрополья. Работы проведены по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Специалисты заменили в центре системы водо- и электроснабжения. Также в лечебном учреждении установили современную сантехнику и осветительные приборы. Кроме того, там смонтировали новые оконные блоки. Уточняется, что ежегодно в отделении лечение получают более 1300 пациенток с различными патологиями и осложнениями беременности.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.