В Татарстане запустили мобильное приложение для подготовки к экзаменам

Данная платформа предназначена для учеников 5−9-х классов. В приложении собрано более 27 тысяч видеозанятий и тренажеров, которые помогают детям и подросткам разобраться в сложных темах и подготовиться к экзаменам. Каждый урок длится максимум 5 минут, содержит визуализации, а в отдельных случаях и полноценные опыты. Пользователь также может отследить уже пройденные темы, моменты, где были допущены ошибки, информацию для повторения.