В Татарстане запустили мобильное приложение для подготовки к экзаменам

Образовательную платформу «Курснова» запустили в Татарстане для школьников, готовящихся к экзаменам, сообщили в министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики. Создание таких онлайн-ресурсов отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Данная платформа предназначена для учеников 5−9-х классов. В приложении собрано более 27 тысяч видеозанятий и тренажеров, которые помогают детям и подросткам разобраться в сложных темах и подготовиться к экзаменам. Каждый урок длится максимум 5 минут, содержит визуализации, а в отдельных случаях и полноценные опыты. Пользователь также может отследить уже пройденные темы, моменты, где были допущены ошибки, информацию для повторения.
Сейчас на платформе открыты программы для 5−9-х классов, курсы по финансовой грамотности и нейросетям. Приложение также поможет детям подготовиться к ОГЭ по математике и русскому языку.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.