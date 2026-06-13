Голикова рассказала о профосмотрах и диспансеризации в новых регионах

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ежегодно в новых регионах России 1,9 миллиона взрослых и более 530 тысяч детей проходят профосмотры и диспансеризации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин в субботу собрал совещание о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
«Ежегодно в четырех регионах профосмотры и диспансеризацию проходит более 1,9 миллиона взрослых и более 530 тысяч детей», — сказала Голикова.
По ее словам, отдельное внимание уделяется участникам специальной военной операции.
Она отметила, что в прошлом году профосмотры и диспансеризацию прошло 14,5 тысячи участников СВО и 4 тысячи ветеранов, а под наблюдение взяты 12 тысяч участников СВО.