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Голикова рассказала о профосмотрах и диспансеризации в новых регионах

Голикова: в новых регионах более 530 тыс детей ежегодно проходят диспансеризацию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ежегодно в новых регионах России 1,9 миллиона взрослых и более 530 тысяч детей проходят профосмотры и диспансеризации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Президент России Владимир Путин в субботу собрал совещание о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Ежегодно в четырех регионах профосмотры и диспансеризацию проходит более 1,9 миллиона взрослых и более 530 тысяч детей», — сказала Голикова.

По ее словам, отдельное внимание уделяется участникам специальной военной операции.

Она отметила, что в прошлом году профосмотры и диспансеризацию прошло 14,5 тысячи участников СВО и 4 тысячи ветеранов, а под наблюдение взяты 12 тысяч участников СВО.

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